Era scomparso nel nulla da mesi: trovato Venerio Pilloni

L'hanno riconosciuto mentre era in coda per il pranzo di Pasqua alla Caritas di Cagliari. Venerio Pilloni è vivo, sta bene ed è tutto ciò che conta. Il pastore 59enne era scomparso da Sanluri il 6 febbraio scorso e anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" si era occupata più volte del giallo, con vari appelli dei parenti.

I familiari ringraziano tutti coloro che in questi mesi si sono interessati alla vicenda. I parenti, una volta avvisati, si sono precipitati nel capoluogo per riportarlo a casa. Già dal momento della sua scomparsa, i congiunti avevano presentato denuncia in caserma. Ma fin da subito i carabinieri hanno trattato il caso come scomparsa volontaria, avendo in mano elementi che propendevano nettamente per tale ipotesi.