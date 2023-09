Venezia diventa a pagamento: chi e quando dovrà pagare il biglietto per l'accesso

Venezia diventa a pagamento. Chi vorrà visitare la città dovrà pagare un biglietto. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera presentata nelle scorse settimane dalla Giunta. Si tratta di una sperimentazione che prenderà il via in primavera per trenta giorni. I viaggiatori giornalieri che accedono in città nei giorni di grandi flussi turistici dovranno quindi essere pronti a versare almeno cinque euro. Sarà anche necessario registrarsi su un'apposita piattaforma online: una sorta di "prenotazione".

"Lo scopo - spiegano dal Comune - è disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città".

Da quando Venezia diventa "a pagamento"

La sperimentazione per il 2024 sarà per circa 30 giornate, che verranno definite dalla Giunta con un apposito calendario nelle prossime settimane. In linea generale, si concentrerà sui ponti primaverili e sui weekend estivi.

Chi deve pagare per entrare a Venezia

La delibera prevede che il contributo sia pagato "da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri".

Non dovranno pagare i residenti nel comune di Venezia, i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in Città antica o nelle Isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'Imu nel Comune di Venezia.

Sono esentati dal pagamento del contributo di accesso anche coloro che soggiornano in strutture ricettive del territorio comunale (i cosiddetti turisti pernottanti), i residenti in Veneto, i bambini fino ai 14 anni di età, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso, e una serie ulteriore di esenzioni previste nel Regolamento, tra cui gli studenti delle scuole medie superiore in gita.

Nelle prossime settimane il Comune presenterà il portale in cui prenotare e, per le categorie previste, pagare. Con la procedura di registrazione si otterrà un Qr code, il vero lasciapassare della visita, che dovrà essere esibito durante i controlli. Chi verrà trovato sprovvisto di Qr code potrà andare incontro a multe salate, dai 50 euro.

"Il sistema per il contributo d'accesso a Venezia non prevede alcuna geocalizzazione delle persone, non può esserci. Chi lo utilizzerà dovrà semplicemente utilizzare un Qr e collegarsi a un'app. Nessuno viene geolocalizzato", chiarisce il sindaco Luigi Brugnaro.

"Dobbiamo cercare di trovare qualche sistema per proteggere la città dal turismo di massa che in certi giorni dell’anno rende la città poco vivibile – aggiunge Brugnaro - Faremo una prova con grande umiltà, cercheremo di non danneggiare nessuno, inizialmente saranno solo una ventina/trentina giorni, che potremmo definire a 'bollino nero'. È un invito ai turisti giornalieri di non venire in quelle giornate, ma qualora decidessero di farlo, di prenotarsi e, se non esenti, di pagare il contributo di accesso. Questa norma è una delle varie azioni messe in campo per contrastare l'overtourism, come il blocco a nuovi alberghi, ristoranti e bar nella città antica, la pianificazione degli spazi pubblici, la norma per la regolazione del commercio di pregio e, a breve, un nuovo regolamento per le affittanze turistiche". Il sindaco assicura: "Venezia resta accessibile, aperta, ma i visitatori, specie quelli giornalieri, sia nazionali che internazionali, devono condividere la necessità che serve una programmazione per gestire al meglio l'equilibrio tra residenzialità e turismo".

Non tutti però apprezzano il provvedimento. "Questa città non deve diventare un museo, siamo contrari" lo slogan scandito da circa 200 manifestanti che si sono presentati in Comune. "Il ticket - dicono - non ci salverà. Vogliamo case, lavoro, affitti bassi".

"Come Cgil non consideriamo il contributo d'accesso come uno strumento risolutivo nella gestione dei flussi turistici. Ci saremmo aspettati una misura decisa in grado di definire il carico massimo della città, invece di una gabella da introdurre in alcune giornate dell'anno", attacca Daniele Giordano, segretario generale Cgil di Vevezia. Per Giordano si tratta di una "tassa che disincentiva l'accesso, senza nemmeno dire a cosa serviranno quelle risorse. Come sindacato non possiamo accettare che uno strumento sbagliato finisca persino a finanziare opere o iniziative che nulla c'entrano con la città. Ora consideriamo dunque fondamentale che si chiarisca a cosa verranno destinate queste risorse, e se finiranno nel bilancio generale del Comune. Come Cgil chiediamo di vincolare queste risorse a due obiettivi: agevolare il lavoro nella città storica e rafforzare i servizi alla persona a Venezia e nelle isole".

