Si spostano per scattare le foto e la gondola si ribalta: turisti cadono in acqua

Il desiderio di fare delle foto memorabili li ha messi nei guai. Quattro turisti, che stavano facendo un giro in gondola a Veneza, non hanno assecondato la manovra del gondoliere e per fare degli scatti hanno fatto rovesciare l'imbarcazione finendo in acqua. A soccorrerli è stato poi lo stesso gondoliere.

Le immagini dell'incidente, accaduto il Rio de la Verona vicino alla Fenice, sono finite sui social. (In basso il video postato sulla pagina Facebook "Venezia non è Disneyland")

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La gondola stava per passare sotto un ponte con una manovra usuale, ma che prevede il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. I turisti "disobbedienti" invece si sono spostati nonostante il gondoliere li avesse avvisati del pericolo. Il gondoliere, anche lui finito in acqua, ha aiutato tutti i turisti, che hanno poi trovato ospitalità in un albergo che li ha accolti dopo la disavventura per permettere loro di asciugarsi e cambiarsi.

Continua a leggere su Today.it...