Prende la figlia a martellate in testa: "Volevo ucciderla"

Agli agenti che l'hanno arrestata ha detto di essere esasperata dalla difficile situazione familiare. Un'anziana donna di 81 anni, a Venezia, ha cercato di uccidere la figlia, ammettendo candidamente agli uomini volanti di "volerla fare finita". La donna, residente a Mestre con la figlia di 56 anni, è stata arrestata ieri pomeriggio, poco dopo le 14.30, con la pesante accusa di tentato omicidio.

A lanciare l'allarme al 113 sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall'abitazione confinante. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'anziana avrebbe colpito ripetutamente in testa con una mazzetta da muratore la figlia, che poi sarebbe riuscita a scendere in strada per scappare della furia della madre.

I poliziotti l'hanno trovata e soccorso: sul volto una maschera di sangue. I sanitari del 118, sul posto, hanno prestato le prime cure alla donna, prima di trasportarla all'ospedale, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

I successivi accertamenti, per accertare il suo stato di salute mentale, hanno poi confermato la lucidità dell'anziana, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.