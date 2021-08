Tenta di uccidere il vicino forando il muro e riempiendogli la casa di gas

Una bombola di gas con il tubo infilato nella parete. Così un 63enne di Bianzè, in provincia di Vercelli, avrebbe tentato di far esplodere la casa del suo vicino, con il quale aveva litigato in passato. A scoprire l’inquietante piano sono stati carabinieri di Vercelli, che avevano aperto un’indagine sul caso dopo l’intervento dei vigili del fuoco lo scorso Ferragosto.

Poco prima di pranzo infatti l'uomo tornando dal supermercato entrando nel cortile ha sentito una forte puzza di gas. Dopo essersi assicurato che non ci fossero perdite dalla caldaia e ha controllato il resto della casa scoprendo un buco nel muro della casa a cui era collegato con un tubicino una bombola di gas.

Dopo aver immediatamente lanciato l’allarme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, facendo uscire il gas dalla casa tramite fori nella parete. Al termine delle indagini durate pochi giorni, in cui sarebbe emerso un quadro indiziario molto grave, il 63enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.