Lite in casa, cade da 12 metri: è gravissimo in ospedale, ferita anche la donna che era con lui

È successo a Vercelli. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una lite in casa finita in tragedia

Un uomo di 45 anni è finito in ospedale in gravissime condizioni dopo essere precipitato da un'altezza di 12 metri. È successo a Vercelli. In ospedale anche una donna che era con lui.

L'uomo, di origine straniera, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Sant'Andrea di Vercelli: nella caduta ha riportato numerose lesioni. La donna, una 26enne italiana, presenta invece ferite da codice verde. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, ci sono anche le forze dell'ordine. Gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di una lite finita in tragedia. L’uomo è precipitato a terra dal terzo piano di un appartamento di via Foa, in pieno centro storico. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini.