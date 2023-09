Donna investita sulle strisce pedonali: è morta sul colpo

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa oggi da una vettura mentre attraversava la strada provinciale 30 a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. La tragedia poco prima delle 7 sulla strada provinciale 30.

La vittima, stando a quanto finora appreso da MilanoToday, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sarebbe stata centrata da una macchina. La prima a soccorrere la 68enne è stato lo stesso guidatore della vettura, che ha cercato anche di praticarle il massaggio cardiaco. Lo stesso hanno fatto gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma il cuore della donna aveva ormai smesso di battere. morta praticamente sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Soltanto nella città di Milano da gennaio a oggi - oltre a cinque ciclisti uccisi - sono state travolte e uccise otto persone. Duemila persone ieri sera hanno bloccato il traffico di Milano in quattro punti diversi, scelti in quanto incroci pericolosi per pedoni e ciclisti, per chiedere più sicurezza in strada e per portare nel capoluogo lombardo la città a 30 chilometri orari, che Bologna ha già adottato mesi fa.

Continua a leggere su Today.it...