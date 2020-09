Ci sono due feriti, di cui uno in modo grave, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a Verona, nel quartiere San Giovanni in Valle. Le fiamme si sono propagate in seguito ad un'esplosione, che è stata avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause della deflagrazione.

🔴 #Esplosione intorno alle 8 in un appartamento in via Villa San Giovanni a #Verona. Soccorso l’unico occupante rimasto ferito, evacuato l’intero stabile di 4 piani. Non risultano crolli all’interno, operazione in corso [#18settembre 9:00] pic.twitter.com/ZcO9UhTTRU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 18, 2020

La persona rimasta ferita in maniera seria ha riportato ustioni per il 70% del corpo. L'esplosione non ha causato crolli all'interno dello stabile. L'unico occupante dell'appartamento, ferito, è stato soccorso e affidato ai sanitari. L'esplosione non ha causato crolli all'interno dello stabile. Sono in corso le verifiche dei tecnici dei Vigili del Fuoco per valutare la stabilita' della struttura e per accertare le cause dell'evento.

L'esplosione di Verona

Veronasera scrive che secondo la testimonianza di una residente della zona, l'uomo che abitava nell'alloggio Agec di via San Giovanni in Valle nei giorni scorsi avrebbe ricevuto lo sfratto definitivo e in diversi lo avrebbero sentito lasciarsi andare a queste ipotesi.

Maria inoltre ha raccontato della «rabbia» per i mancati provvedimenti presi in precedenza nei confronti dell'uomo, che sarebbe stato oggetto di diverse denunce e per il quale sarebbe stato creato anche una sorta di «comitato di quartiere» per segnalare tale situazione. L'intera palazzina, di proprietà dell'Agec (l'azienda comunale che gestisce gli alloggi popolari) è stata evacuata. Si tratta di 8 unità abitative con circa 10 persone che ora dovranno essere ricollocate. Solo due appartamenti sono stati dichiarati inagibili, ma in tutti gli altri sono state staccate le utenze.