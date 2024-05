Si tuffa nell'Adige per sfuggire alla polizia e viene inghiottito dal fiume

Si è tuffato nel fiume Adige per sfuggire alla polizia, ma non è più riemerso e ora si teme che possa essere affogato. Tutto è successo poco dopo le 6 di questa mattina, a Verona, quando al 112 è arrivata la richiesta d'intervento urgente per un furto a un chiosco che si trova nei pressi dei giardini di piazza Arsenale. Sul posto è arrivata una prima volante della polizia di stato che ha intercettato due dei tre individui segnalati, che si sarebbero dati alla fuga in opposte direzioni. Uno è stato bloccato poco lontano grazie all'arrivo di altre due pattuglie e, dopo una breve colluttazione, è stato arrestato. L'altro uomo invece ha proseguito nella sua fuga, ma vedendosi braccato avrebbe deciso di buttarsi nel fiume.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causa anche della forte corrente, l'uomo ad un certo punto non sarebbe più stato in grado di nuotare, sparendo alla vista dei soccorritori che cercavano di dargli un appiglio. I vigili del fuoco di Verona e il nucleo sommozzatori arrivati da Vicenza e da Venezia hanno scandagliato il fiume dalle prime ore della mattina, anche se la forte corrente ha reso difficile le ricerche. Entrambe le sponde sono state scandagliate ma senza risultato. L'uomo è ancora disperso.