Come i vestiti firmati (rubati) finiscono sulle bancarelle dei mercatini

Finti corrieri si impossessavano di abiti firmati direttamente dalle aziende tessili del Nord e poi li conservavano in enormi magazzini fino a quando non venivano rivenduti sulle bancarelle dei mercatini rionali di Napoli. Il percorso di abiti per centinaia di migliaia di euro è stato ricostruito dai carabinieri di Verbania, che hanno arrestato sette persone.

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in danno di imprese del settore tessile. Una persona è stata arrestata ad Arluno (Milano), gli altri sei sono stati rintracciati in provincia di Napoli. Cinque persone si trovano in carcere, due ai domiciliari. Secondo i militari avrebbero messo a segno 17 colpi e ne avrebbero tentato un altro, tra luglio e dicembre 2022. I militari hanno recuperato merce per un valore complessivo di a circa 400mila euro.

Il furto con il finto corriere: come funziona

La tecnica usata dagli indagati secondo l'accusa è quella del finto corriere. Due le fasi. Nella prima il "telefonista", a capo del gruppo criminale, contatta l'azienda fingendo il corriere incaricato al ritiro della merce. La seconda fase è quella della presa in carico dei capi. Falsi corrieri, in coordinamento con il telefonista, si presentano presso i magazzini dell'azienda indossando casacche di note società di logistica, facendosi consegnare dagli ignari dipendenti il materiale (abbigliamento, occhiali, oggettistica etc.) in pronta consegna.

Diciotto i colpi accertati da parte dei carabinieri, commessi nelle province di Udine, Verbania, Como, Torino, Varese, Milano, Lodi, Bologna e Rimini. Uno solo è fallito perché la titolare della ditta non si è fidata del presunto corriere.

Oltre a telefonisti e corrieri, c'erano poi gli addetti al deposito e al trasporto della refurtiva fino a Napoli. "Mettevano a disposizione i propri garage o magazzini - spiegano i carabinieri - per stoccare la refurtiva in attesa di essere trasportata in sicurezza nel capoluogo campano, dove veniva poi reimmessa nel circuito legale dei mercati rionali".

