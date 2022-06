Vuole lavare i vestiti nel bagno del McDonald's: finisce male

Aveva intenzione di lavare i propri vestiti nel bagno per i disabili all'interno di un ristorante McDonald's del Duomo, a Milano, ma ha trovato la porta chiusa a chiave e quindi ha iniziato a inveire contro alcuni clienti e contemporaneamente ha provato a danneggiare la porta della toilette prendendola a calci.

È successo intorno a mezzogiorno e mezza di martedì 14 giugno. Il progatonista è un ragazzo egiziano di 21 anni, incensurato. L'idea del giovane, da quanto si è appreso, era quella di utilizzare la doccia presente nel bagno per fare il bucato. Ma non è andata come sperava. Il personale della sicurezza, dopo essere stato aggredito e spinto, ha chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti in motocicletta, che lo hanno immobilizzato. Il 21enne, che aveva un coltello multiuso e un martello, è stato indagato per danneggiamento aggravato, minacce aggravate e porto d'armi abusivo.