Viaggia aggrappato al pullman: la follia ripresa da un automobilista

Sui social sta circolando il video di un uomo, probabilmente un ragazzo, che viaggia aggrappato a un pullman in movimento rischiando seriamente di farsi del male. Il filmato sarebbe stato girato dalle parti di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, e il mezzo sembra essere un autobus della linea S0001 in servizio da Lodi a Pavia.

Le immagini girano con insistenza da qualche giorno, ma non è noto quando si sono svolti i fatti, né è dato sapere per quanto tempo il giovane (o presunto tale) sia rimasto attaccato al pullman. In una posizione pericolosissima, l'individuo sembra "sfruttare" una corsa gratuita. Dietro potrebbe esserci una semplice bravata o una rischiosa "challenge" virale per i social. Certo è che la bravata poteva costargli cara.