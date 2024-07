Elettricista fermato in autostrada con 80 chili di droga: arrestato

Settantasette chili di hashish nel bagagliaio e nel sedile posteriore, conservati in dei scatoloni. Così gli agenti della sotto sezione della polizia stradale di Battifolle, in provincia di Arezzo, hanno arrestato un elettricista di Roma che vestiva i panni del corriere della droga. Lo hanno fermato, controllato e arrestato lungo il tratto aretino dell'Autostrada del Sole.

L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe avuto un valore economico che sarebbe oscillato tra i 450 e i 500mila euro.

L'uomo, originario del Marocco, ma regolare nel territorio italiano, viaggiava bordo di un'auto quando è incappato nei controlli. Secondo quanto riporta il Corriere di Arezzo l'uomo avrebbe dichiarato ai poliziotti: "Ho poco lavoro, lo faccio per tirare avanti e pagare l'affitto". E quel viaggio tra nord e sud gli avrebbe portato una paga di 800 euro che non ha mai riscosso perché gli sarebbe stata saldata, secondo il suo racconto, dopo aver compiuto la missione per la quale era stato ingaggiato.

La gip del tribunale di Arezzo ha già tenuto l'udienza di convalida del fermo: l'uomo è in attesa del processo.