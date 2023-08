Viaggia sull'autobus con 1 milione di euro in contanti: smascherata dal labrador

Il fiuto di un labrador ha interrotto la corsa di una donna con due borsoni neri incredibilmente 'gonfi', che contenevano 1 milione di euro in contanti. Lo scorso primo agosto durante un controllo di routine alla stazione degli autobus di Villa Costanza a Scandicci, nel Fiorentino, i militari della guardia di finanza di Firenze, grazie al fiuto del labrador Elio dell'unità cinofila, hanno sorpreso una donna di origini cinesi con due borsoni neri, colmi di soldi. All'interno, erano nascosti mazzetti di banconote in tagli da 50, 20 e 10 euro, tutti facilmente riciclabili, per un totale di oltre un milione di euro, per la precisione un milione e 75mila600.

Li stava trasportando con sé, in un pullman preso a Catania, in Sicilia, con direzione Aosta, una cittadina cinese da tempo residente in Italia, che, colta dall'agitazione al momento del controllo dei finanzieri, non ha saputo dare alcuna spiegazione della provenienza di quel denaro.

La donna è stata denunciata per riciclaggio e ricettazione e la somma di denaro rinvenuta sottoposta a sequestro. Non è la prima volta che vengono sequestrate somme di denaro, anche se in questo caso si tratta di una cifra particolarmente ingente. Al momento non ci sono indizi sulla provenienza di quel denaro.

Quello che si sa, come dimostrano svariate operazione delle forze dell'ordine, è che molto denaro contante arriva tramite i cosiddetti 'centri massaggi', gestiti solitamente da cittadini o cittadine cinese che solitamente non sono altro, a Firenze come in tutte le città italiane, che centri dediti alla prostituzione, di norma con ragazze sfruttate al loro interno senza ovviamente il loro consenso.