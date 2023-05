L'autista ferma il bus notturno e scende a prendere un cornetto: il video finisce sui social

Un autista Atac, il servizio pubblico romano, ha fermato il bus, vuoto che stava conducendo e con le quattro frecce è sceso ad acquistare un cornetto. La linea è la NMC, quella che di notte sostituisce la Metro C, partendo da piazza Venezia e arrivando a Pantano.

Nel video si vede l'autista, in turno, mentre entra nel bar per poi uscire con il cornetto in una bustina di carta e riprende la guida. A filmare la scena un utente Twitter che ha commentato sconsolato: "Penso si sia arrivati a un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Auto acceso e porte aperte in una zona per niente tranquilla per prendere un cornetto".

Atac, secondo quanto si apprende, ha già individuato il conducente e presto farà partire un provvedimento disciplinare.