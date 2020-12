Il video della donna che aggredisce i carabinieri durante un controllo nel bar della figlia (con le bestemmie dei clienti)

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e violazione delle norme anti Covid una donna di Borgaro Torinese denunciata dai carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli di fronte a un bar gestito dalla figlia. La donna è intervenuta a difesa dei clienti del locale e si è scagliata verbalmente con ripetute provocazioni contro i militari che l'hanno, quindi, condotta in caserma per gli accertamenti del caso.

L'accaduto è stato ripreso in un video pubblicato sui social network in cui si sentono anche alcune bestemmie e ora è al vaglio degli investigatori per valutare le posizioni di altre persone presenti sul luogo e che hanno partecipato alla rissa verbale. Il locale è stato chiuso e sanzionato per violazione delle norme anti Covid.