Il cane Giacomino (di 70 chili) caduto in un pozzo profondo 10 metri

Un cane caduto in un pozzo profondo 10 metri è stato salvato dai pompieri. È successo a Torre Gaia, quadrante est di Roma. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento La Rustica a intervenire intorno alle 15:20 di mercoledì 29 novembre in via Renoir.

Caduto accidentalmente nel pozzo, grazie alle manovre di recupero tramite tecniche Saf (quelle usate dal nucleo speleo-alpino-fluviale), i soccorritori sono riusciti ad estrarre "Giacomino" - questo il nome del cane corso di circa 70 chili - dalla cavità. Finite le operazioni, il cane è stato riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute.

