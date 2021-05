Cinghiale a spasso tra i bagnanti: sorpresa in spiaggia

Cinghiale a spasso per le spiagge di Genova: sorpresa (ma nemmeno troppa) tra i bagnanti.

Il cinghiale in spiaggia a Vernazzola (Genova)

Sulla spiaggia di Vernazzola, nel capoluogo ligure, un cinghiale cammina tranquillamente tra le persone stese a prendere il sole. L'animale era in cerca di cibo, ha rovistato tra le borse e gli zaini delle persone per poi allontanarsi tranquillamente. Tante le foto e i video dei testimoni sui social

Non tutti sono particolarmente stupiti. "Pensavo fosse un cane" dice qualcuno. Il motivo è che il robusto cinghiale è un ospite quasi fisso della spiaggia: è stato avvistato più volte in zona: non ha mai avuto un comportamento aggressivo nei confronti di chicchessia. E' "solo" un cinghiale a spasso in cerca di cibo.

Video: EDO Gbt / Youtube