Si mette a correre in superstrada e gli amici riprendono tutto: l'ultima follia sui social

Il video è stato pubblicato su Tik Tok, e segnalato da diversi utenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: si vedono alcuni ragazzini mentre divertiti filmano un loro amico intento a correre sull’Asse Mediano di Napoli.

L'Asse Mediano è una superstrada di Napoli, classificata tecnicamente come strada extraurbana principale. L'arteria, oltre a costituire una sorta di tangenziale dell'entroterra a nord di Napoli, permette il collegamento ad altri assi viari interni e alla rete autostradale italiana.

"Ovviamente abbiamo inviato il filmato alle forze dell'ordine per far individuare, denunciare e punire questi irresponsabili che hanno messo a repentaglio la propria incolumità e quella di eventuali automobilisti che sarebbero potuti transitare in quel momento - commentano il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli - Denunciamo da tempo questo fenomeno di creare filmati virali facendo ricorso ad azioni pericolose, stupide e degradanti perché chiediamo alle istituzioni e alle Autorità di non prendere il problema sotto gamba e di ricorrere a misure che possano mettere un freno a tutto questo".