Follia sulla superstrada: in bici nel tratto a doppio senso di marcia, poi fa un'inversione

Follia sulla E45: un uomo va in bici nel tratto a doppio senso di marcia e fa anche una pericolosa inversione. Come si può vedere dal video qui sotto, un ciclista ha percorso un tratto della superstrada, interessato dai lavori e con la circolazione a doppio senso di marcia su una sola carreggiata, tra Umbertide e la frazione di Pierantonio, in provincia di Perugia, in prossimità del fiume Tevere.

Il ciclista è stato ripreso da un automobilista che lo seguiva: dal video si vede che ad un certo punto fa segno a chi lo segue di rallentare, poi guarda che non venga nessuno dalla direzione opposta e fa un'inversione, per poi riprendere la marcia in direzione nord.