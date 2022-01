Ubriaco si sdraia in mezzo alla strada, poi si mette alla guida e si schianta "in diretta"

Un giovane, evidentemente ubriaco, che prima si sdraia in mezzo alla strada nonostante i ripetuti tentativi degli amici di sorreggerlo, poi guida a tutta velocità in contromano per circa 200 metri, abbatte un cartello stradale e infine si schianta contro un albero: il video dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Dervio (nel Lecchese) è stato postato sui social dal sindaco Stefano Cassinelli.

E' rimasto illeso. L’auto si è ribaltata a causa dell’impatto. Non ci sono state conseguenze drammatiche, però Cassinelli, che di recente era stato criticato per la decisione di installare degli autovelox proprio sulla provinciale teatro dell’incidente, ha deciso di postare le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

Il motivo? Serve "a far capire quello che succede nelle strade, che un attraversamento pedonale protetto può salvare una vita, che gli autovelox sono dei deterrenti e che ogni strumento di controllo è necessario, anche se sembra non bastare mai – ha scritto il sindaco su Facebook – Qui il problema non è un goccio di alcol, ma mettersi alla guida in quelle condizioni e rischiare la vita propria e di altri innocenti".