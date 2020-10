L'insegnante che picchia lo studente che aveva dimenticato la mascherina

"Sbagli tu e sbaglio pure io" : a queste parole, un docente dell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano in provincia di Salerno, ha fatto seguire uno schiaffo ed una tirata di capelli per uno studente che aveva dimenticato la mascherina. Ad immortalare la scena, alcuni compagni di scuola: in poco tempo, il video è diventato virale su alcune chat di whatsapp.

Sul caso indagano, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Come spiega Salernotoday l'istituto ha annunciato che in un eventuale procedimento giudiziario si costituirebbe parte civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.