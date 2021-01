"Me la fate una pizza?": entra nel locale e spara con una pistola scacciacani, il video sui social

Ha urlato "Me la fate una pizza?", prima di tirar fuori una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, e sparare un colpo in aria in una pizzeria da asporto la notte di San Silvestro, solo per pubblicare un video "divertente" da pubblicare sui social. Scene di ordinaria follia a Besana Brianza, in provincia di Monza, intorno all'ora di cena dell'ultimo dell'anno.

Entra in pizzeria e spara con la pistola scacciacani

Un ragazzo italiano di 21 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato poi rintracciato e denunciato dai carabinieri per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. Il video è stato pubblicato su Instagram: si vede il giovane che, spalancando la porta del locale con l'arma in pugno, grida il suo ordine in direzione dei presenti e poi spara mirando al soffitto, il tutto ripreso da un amico all'esterno. Grasse risate.

Tutto è iniziato intorno alle 20 quando dalla pizzeria, situata in via Moneta. L'arma, recuperata da un dipendente del locale che l'ha sottratta al giovane, è stata consegnata ai carabinieri della compagnia di Seregno poi intervenuti sul posto. Si tratta di una pistola giocattolo, con tappo rosso ma del tutto simile a una vera.

La pistola sequestrata

Il giovane è stato individuato grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del locale.