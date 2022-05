Il film porno trasmesso sull'insegna luminosa di una farmacia (video)

Un film porno sull'insegna luminosa di una farmacia. Ebbene sì, accade a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove molti passanti sono rimasti catturati dall'insolita scena come mostra un filmato pubblicato sui social dai "Tranvieri di Milano". E c'è da capirlo. In effetti, va detto, non è proprio così comune vedere un filmato hot trasmesso su uno schermo a "beneficio" di chiunque si trovi a passare.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 31 maggio: inutile dire che le cause del disguido sono al momento poco chiare. Certo è che le immagini sono inequivocabili: quelle che compaiono accanto alla croce verde che segnala la presenza del presidio farmaceutico sono proprio scene di sesso spinto. In basso potete trovare il video (attenzione però, le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e non sono adatte ai bambini).

Il video hot trasmetto sull'insegna luminosa di una farmacia: video