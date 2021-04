La maxi-rissa in piazza tra decine di giovani: "Situazione fuori controllo"

Non un semplice assembramento. Una maxi rissa è scoppiata intorno a mezzanotte della giornata di ieri 24 aprile in piazza Scammacca, in pieno centro storico a Catania. Le immagini sono sttate girate da un residente. Non lasciano spazio a molti dubbi: mostrano decine di persone ammassate che sipicchiano in mezzo alla strada già piena di automobili e avventori in barba alle disposizione anticovid in vigore.

"Purtroppo non è la prima volta che succede - commenta il cittadino che ha inviato il video alla redazione di CataniaToday - e questo indipendentemente dalle restrizioni imposte. La cosiddetta “movida” è ormai diventata un fenomeno ingestibile in assenza di forze dell'ordine a presidio delle vie del centro storico".

Il video della rissa a Catania

Video: CataniaToday