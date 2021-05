Spaccio di droga e video di sesso con bambini: 10 minorenni indagati nell'indagine choc

Per i carabinieri non è plausibile che il giro di affari nasca e muoia all'interno delle scuole e nell'ambito delle compagnie di adolescenti, per questo si indaga anche nel mondo degli adulti, da cui potrebbe arrivare lo stupefacente

Spacciavano marijuana in diverse scuole, facendo affari con partite di droga che potevano anche arrivare a 250 euro. Ma quando i carabinieri sono arrivati da loro, sequestrando i cellulari, con l’idea di trovare le prove dell’attività illegale, hanno scoperto un modo sotterraneo di video di sesso fra minorenni, fra cui anche bambini. Immagini choc che hanno inevitabilmente deviato il timone di un’inchiesta che , fino a quel momento, era focalizzata solo sullo spaccio di stupefacenti.

Ora però nel sud della Sardegna, la Procura dei Minori di Cagliari indaga 10 minori per spaccio di marijuana in diverse scuole del sud Sardegna e per 3 dei 10 è scattata anche l'accusa di detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico. Non solo perché, come riporta anche l’Unione Sarda, il giro di affari non era certo portato avanti con metodi amichevoli. Se qualcuno non pagava, erano guai per i clienti morosi. Infatti, secondo gli inquirenti, nell’ambito dei fatti contestati ai giovanissimi indagati, si sono verificati casi di estorsione. Erano guai per chi si trovasse in ritardo con il pagamento e se non voleva andare in contro a conseguenze peggiori, doveva pagare pegno con qualcosa: uno dei giovanissimi si sarebbe fatto consegnare un gioiello in oro con le minacce.

Ma per i carabinieri sardi non è mai stato possibile che tutto quel giro di droga nelle scuole fosse nato tra gli alunni. Sempre secondo la Procura infatti, dietro c’è il mondo degli adulti, quelli che rifornirebbero di marijuana i minorenni, tutti tra i quindici ed i diciassette anni. Non ci sono persone accusate formalmente, ma è un ambito in cui si continua ad indagare.