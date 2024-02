Pubblicano sui social un video dove sparano col fucile, fidanzati finiscono nei guai

Sui social hanno postato un video che li riprendeva mentre con un fucile esplodevano diversi colpi in una zona di campagna. L'arma però era detenuta illegalmente e adesso due fidanzati sono nei guai. I carabinieri di Sciara (Palermo) hanno arrestato un 30enne per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni ed esplosioni pericolose. A casa sua sono stati trovati due fucili da caccia e circa 130 cartucce. La sua fidanzata 26enne, invece, è stata denunciata in stato di libertà per porto abusivo d'armi ed esplosioni pericolose.

Le indagini hanno permesso di risalire al proprietario dei fucili, un parente dell'arrestato che si trova all'estero per motivi di lavoro, e la cui posizione è vaglio della magistratura. L'arresto è stato convalidato.

