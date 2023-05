Il video del maxi tamponamento sulla Salerno-Reggio Calabria

Un maxi tamponamento si è verificato sulla Salerno-Reggio Calabria: le immagini della carambola sono presto diventate virali sui social. Lo scontro ha coinvolto una decina di veicoli, tra cui un mezzo pesante, provocando il ferimento di dieci persone. Fortunatamente, nessuna è in pericolo di vita. Solo feriti lievi, la maggior parte delle persone coinvolte ha riportato solo qualche contusione.

L'incidente è avvenuto nella mattinata del 3 maggio nel territorio comunale di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia: un video che sta circolando in queste ore sui social network e nelle chat WhatsApp mostra proprio il momento dell'impatto. Sul posto sono intervenuti Anas, 118 e forze dell'ordine, per ore ci sono stati disagi al traffico in quanto è stata temporaneamente chiusa l'autostrada per permettere i soccorsi e il trasferimento in ospedale di alcuni feriti e poi la rimozione dei veicoli coinvolti.