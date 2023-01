Twingo sfascia una Ferrari e il video diventa virale

L'incidente, per fortuna, non ha avuto alcuna conseguenza grave e, a dirla tutta, non si sarebbe neanche verificato in questi ultimi giorni ma un paio di anni fa. Però, va da sé, che una Twingo che si schianta contro la fiancata di una Ferrari in via del Mercato a Cortona è un evento, dopo l'affaire Shakira-Piqué, che ha stuzzicato l'ilarità della rete.

La coppia, finita al centro dell'interesse mediatico dopo il rocambolesco botta e risposta innescatosi in seguito alle ormai celeberrime strofe “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, torna indirettamente ad essere associata alla cittadina della Valdichiana dove, nel 2018, erano stati avvistati durante le festività natalizie. E associazione per associazione, ecco che il video della Twingo che si schianta contro la Ferrari diventa in un click un trend virale.