Si riprende in video mentre uccide un gattino, ora ha paura di ritorsioni: "Basta minacce"

Accompagnato dal padre è stato sentito presso il Comando dei Carabinieri di Montefusco il ragazzo che ha ucciso un gattino lanciandolo in un dirupo, salvo poi pubblicare il video su TikTok. "Il minore ha ammesso di aver compiuto il fatto, ha chiesto scusa a tutte le persone che si sono sentite offese da questo gesto e ha maturato la consapevolezza della sciocchezza che ha commesso chiedendo scusa anche alla famiglia, ai suoi insegnanti e a tutti quelli che lo conoscono"ha affermato l’avvocato Marcello D’Auria, legale del minore autore del video divenuto in brevissimo tempo virale.

Il ragazzo ha ammesso di aver compiuto una sciocchezza. Un gesto bruttissimo e senza alcuna giustificazione, del quale si è detto profondamente pentito: "Il ragazzo si è assunto le responsabilità del gesto e ha anche manifestato la sua disponibilità a svolgere lavori socialmente utili presso enti che si occupano proprio della tutela degli animali – ha proseguito l’avvocato D’Auria – ha anche rappresentato che, questo video, l’aveva girato il 15 aprile scorso e l’aveva condiviso solo all’interno di un gruppo WhatsApp di amici. Le immagini, successivamente, sono state veicolate anche su altri canali social in assenza della sua volontà. Non è stato lui, dunque, a divulgare il video ma terze persone".

Una marea di minacce e insulti, ora il ragazzo ha paura

Un mare d’indignazione per il video del reato e per il quale ha ricevuto offese di ogni tipo, minacce, a suo dire, e anche l'annuncio di una possibile riunione - domenica a Montefusco - di più persone convocate attraverso un gruppo Facebook: "Ha ricevuto messaggi ovunque, da Facebook, da Instagram, di persone che non conosce, che lo hanno offeso e minacciato. Per questi motivi, ha ovviamente chiesto che l’autorità giudiziaria ponga in essere tutte le misure necessarie per contenere eventuali reazioni violente".

Un episodio assurdo e di una inaudita e ingiustificata violenza, per il quale è stata informata la Procura per i minori di Napoli: "Ammetto le mie colpe, ammetto le mie responsabilità e chiedo scusa", ha detto il ragazzo protagonista del video. "Sono pronto a dimostrare concretamente il mio pentimento ma non voglio più che le persone mi offendano e minaccino", ha affermato il ragazzo. Nella speranza che, tutto ciò che è avvenuto, possa in qualche modo essere da lezione per un ragazzo ancora così giovane e che, quindi, ha tutto il tempo del mondo per capire l'importanza del valore della vita.