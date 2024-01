L'uomo che cammina nudo in strada, al gelo, come se niente fosse

Capelli lunghi, passo spedito, completamente nudo dalla testa ai piedi sul lungolago, in solitaria. Succede a Malgrate, un piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Lecco. Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 29 gennaio, in tanti lo hanno avvistato sul tratto del percorso pedonale che collega il nuovo lungolago al ponte Kennedy, costeggiando via Provinciale. Il video qui sotto è stato inviato da un lettore di LeccoToday: le immagini sono state riprese "al volo" da un basito camionista in transito, e mostrano un uomo adulto camminare senza abiti e con nonchalance in direzione Lecco, all'ombra e con temperature molto rigide.

Indifferente allo sguardo dei passanti e ai rallentamenti al traffico, con alcuni automobilisti intenti a firmarlo, il giovane ha proseguito la sua marcia oltrepassando il ponte che porta in città, prima camminando e poi correndo. Quindi è sparito. Non è dato sapere se si tratti di una persona afflitta da problemi di salute o di una semplice provocazione. Indagano i carabinieri. Fatto sta che, tra risate e indignazione, diversi passanti e residenti hanno segnalato l'accaduto alla polizia locale di Valmadrera-Malgrate e alle forze dell'ordine.