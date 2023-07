Troppo chiasso dal locale, scende con la motosega e taglia i tavoli

Il video di un uomo che taglia con la sega elettrica dei tavoli fuori da un locale è diventato virale in poche ore dopo essere stato lanciato sulla pagina Facebook "Romagnoli, popolo eletto". Come riporta CesenaToday, un uomo, infastidito dai rumori provenienti dal locale vicino alla sua abitazione di San Mauro Pascoli in provincia di Forlì-Cesena, è sceso in strada e ha iniziato a devastare i tavoli esterni con una motosega. Sul posto sono arrivati i Carabinieri: l'uomo, arrivato al locale a torso nudo, ha problemi psichiatrici e dopo l'episodio è stato sottoposto ad Aso (Accertamento sanitario obbligatorio), una procedura che consiste nel visitare un paziente con problemi psichici critici che non accetti di sottoporsi volontariamente a una visita medica.

Continua a leggere su Today.it...