"Gli ascensori non vanno": Zingaretti va a controllare e rimane chiuso dentro

Imprevisto durante il sopralluogo del presidente della regione Lazio in una casa popolare a Tor Bella Monaca, in una zona del quartiere romano oggetto di lavori di riqualificazione

"Ci vediamo su". Peccato che per uscire dall'ascensore che ha portato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al 15esimo piano della "torre della legalità", ci sia voluto l'intervento - tempestivo - dell'ascensorista. Sul posto, perché proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre, era in corso un sopralluogo che vedere lo stato dell'arte dell'intervento di riqualificazione della torre al civico 50 di viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca.

In pochissimi minuti tutto si risolve così Zingaretti, accompagnato dall'assessore regionale, Massimiliano Valeriani, può proseguire la sua visita. Ma quanto accaduto non può non far pensare che proprio negli alloggi di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, sono numerosi gli inquilini che restano intrappolati nelle loro case per settimane - in alcuni casi anche mesi - perché gli ascensori sono rotti. Oggi è toccato anche a Zingaretti.