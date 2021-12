Vigile aggredito e minacciato da un no vax: gli aveva chiesto di mettere la mascherina

Aggredito e minacciato da un no vax con la complicità del fratello e della madre del giovane. Vittima un agente della polizia locale di Nettuno, in provincia di Roma, che aveva chiesto al ragazzo di indossare la mascherina all'aperto, come disposto da un'ordinanza del sindaco del comune del litorale nord laziale volta a contenere la diffusione dei contagi da Covid. A dare notizia dei fatti, avvenuti martedì sera, è stato Antonio D'Agostino, sindacalista Cisl funzione pubblica Roma Capitale e Rieti.

L'agente, coadiuvato da due colleghi, non senza difficoltà, è poi riuscito ad indentificare il ragazzo, che urlando frasi no vax e opponendo resistenza sarebbe stato coadiuvato anche dal fratello e dalla madre, anche loro senza mascherina e no vax, aggredendo verbalmente gli agenti intervenuti sul posto. Oltre alle sanzioni per il mancato rispetto dell'ordinanza, il giovane è stato denunciato a piede libero. L'agente è stato poi accompagnato al pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 10 giorni.

"Esprimiamo la massima solidarietà all'agente ferito per questo fatto di una gravità assoluta - afferma Antonio D'Agostino - e un plauso a tutti e tre gli agenti che hanno saputo gestire con professionalità una situazione molto delicata, acuita dall'essere all'aperto in mezzo ad altra gente. Quello di ieri è l'ennesimo caso di aggressione ad agenti e ufficiali di polizia locale subìto nel corso dell'espletamento del proprio servizio, ed è inaccettabile che un lavoratore sia aggredito per il solo fatto di far rispettare le normative vigenti, ancor di più se queste sono a tutela della salute pubblica".