Un cane viene legato a una ringhiera e abbandonato, il vigile lo consola in attesa dei soccorsi

È rimasto legato alla ringhiera di un palazzo per 24 ore, finchè i residenti, sentendo i suoi guaiti, hanno chiamato la polizia locale. La storia arriva da Genova, dove un agente della polizia locale è stato immortalato mentre rincuorava un cane lasciato solo e probabilmente abbandonato dal suo padrone. Una vicenda triste, che però racconta anche il lato umano di chi è chiamato a far rispettare la legge. In attesa del soccorso animali, l’agente si è infatti seduto vicino al cane e lo ha consolato fino all'arrivo della Croce Gialla.

Bob - così lo hanno chiamato - ora si trova al canile municipale Monte Contessa di Genova, da cui parte l'appello: "Aiutateci a ritrovare il padrone".Il cane è senza microchip ed è stato abbandonato di fronte a quella che, probabilmente, era casa sua ma dell'inquilino non c'è traccia. Mentre l'indagine procede, dal canile fanno sapere che tra 60 giorni Bob potrà essere adottato. "Un cane molto docile che si meriterebbe una famiglia come si deve", è il commento del vigile che lo ha assistito.