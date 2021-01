Il vigile che protegge i bambini mentre attraversano sulle strisce e viene investito

Era intento a far passare i piccoli in sicurezza bloccando il traffico con la paletta

Un agente motociclista 53enne della polizia locale di Milano è stato investito, intorno alle 9 di questa mattina, mentre proteggeva alcuni bambini che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per recarsi presso la scuola primaria Bacone, una elementare che si trova all'angolo tra via Matteucci e via Paracelso. Il vigile è stato trasportato all'ospedale Gaetano Pini per un trauma non grave a una spalla. Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi nell'impatto.

L'agente, in servizio al comando di Zona 3, stava facendo attraversare degli alunni, bloccando il traffico con la paletta, quando ha notato un motocarro che non stava frenando in tempo per fermarsi, e ha spostato i bambini con un balzo, rimanendo però investito di striscio.

Il conducente del mezzo, una sorta di apecar, non aveva frenato in tempo per un problema tecnico al veicolo. L'uomo è stato identificato in attesa della fine degli accertamenti.