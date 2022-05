Con la bici elettrica in zona pedonale: testate e calci ai vigili che lo fermano

Si sposta da un punto all'altro di un'area pedonale in sella a una bici elettrica e quando i vigili lo fermano reagisce picchiandoli. E' successo a Palermo, nella zona del centro storico, dove due agenti sono finiti in ospedale.

I due vigili hanno intimato all'uomo di scendere dalla bici e percorrere il tratto di strada, vietato al transito di questo tipo di mezzi, spingendolo. La reazione è stata violenta. Prima le urla, poi ha colpito un agente con una testata mentre sull'altro ha infierito con calci e pugni. E' stato necessario l'arrivo dei rinforzi per bloccarlo.

I feriti sono stati soccorsi e condotti in ospedale. "Porgo la mia solidarietà ed esprimo vicinanza ai due agenti - dice in una nota Margherita Amato, comandante della polizia municipale. - vittime di una vigliacca aggressione durante l'espletamento del proprio servizio di Istituto. Evidentemente c'è ancora chi crede di poter violare la legge considerando la nostra città come una vera e propria zona franca. Questo nuovo incivile gesto mortifica l'intera comunità palermitana e certamente non potrà fermare il livello professionale dell'intero Corpo della polizia municipale che ogni giorno - conclude - lavora con serietà al servizio dei cittadini e per il rispetto delle rigole".