Si tuffa in mare ma resta incastrato tra gli scogli, muore 26enne

Tragedia sulla spiaggia di Is Traias a Villasimius, noto centro turistico del Sud Sardegna. Un 26enne, Gabriele Loi, è morto nel pomeriggio di oggi 6 giugno. Il ragazzo lavorava come aiuto cuoco in un residence di Villasimius con il padre.

Prima delle 16, dopo aver finito il turno, i due sono andati in spiaggia per il fare il bagno. Il 26enne si sarebbe tuffato in mare rimanendo incastrato con una gamba tra gli scogli. Alcuni turisti si sono accorti che qualcosa non andava e si sono tuffati in mare per soccorrerlo. Il 26enne è stato portato a riva. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118. I carabinieri stanno sentendo i vari testimoni per ricostruire la vicenda.

