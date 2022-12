Vince 100mila euro e fa un regalo alle titolari del bar

Due collanine d'oro, un mazzo di fiori e un messaggio anonimo che recita: "Grazie Giusy e Fede". Due bariste di Arezzo hanno ricevuto un inatteso regalo di ringraziamento. Ma chi sarà stato a compiere questo gesto? Dopo diversi tentennamenti, le due bariste hanno ricostruito la pista per individuare chi ha compiuto questo gesto: a Giusy e Fede è infatti tornato in mente un momento di qualche settimana fa, quando la banca le aveva cercate per avere il codice del loro punto vendita. Infatti, lì una persona aveva vinto 100mila euro con il tagliando del gioco a premi 100X. E così pare sia stato proprio il vincitore a fare il regalo alle bariste, ringraziandole per la fortuna che gli hanno portato.