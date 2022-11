Vince 2 milioni di euro al Gratta e vinci: "Ora posso andare in pensione"

Un fortunato cliente di una tabaccheria di Vicenza ha vinto 2 milioni di euro con un gratta e vinci che di euro ne costava 20. "Non credeva ai suoi occhi. Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch'io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni" racconta l'esercente: "Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita. È un operaio sulla cinquantina, sposato e padre di tre figli".

"Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione" avrebbe detto l'uomo come racconta il Giornale di Vicenza. Il fortunato vincitore si era presentato in tabaccheria, assieme alla moglie, attorno alle 12.30 di sabato. Ha acquistato un tagliando della lotteria "Maxi miliardario", si è messo in disparte e lo ha grattato. Dopodiché si è presentato dal titolare per chiedergli di verificare e, una volta rassicurato sul fatto che avesse vinto, ha abbracciato la moglie stringendola così forte da rischiare di soffocarla.