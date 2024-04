Ritrovato in un fast food il 22enne scomparso da 9 mesi dopo un colloquio: consumava avanzi in stato confusionale

Era partito da Bari per un colloquio di lavoro a Livigno, in Alta Valtellina, e lì aveva fatto perdere le sue tracce. Tre giorni dopo la data del colloquio aveva preso un bus per Tirano, in provincia di Sondrio, poi più nulla: 9 mesi di apprensione per la famiglia, assistita anche dall'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Inaspettatamente, il 22enne pugliese Vincenzo D'Introno, è stato ritrovato nel centro commerciale di Fiumicino, alle porte di Roma, all'interno di un fast food.

"Era in stato confusionale, non si sa cosa sia successo in questi 9 mesi"

Il ragazzo era in stato confusionale, intento a consumare gli avanzi dei clienti di un fast food all'interno della galleria commerciale, quando è stato notato dai vigilantes in servizio. A raccontare il ritrovamento ai microfoni "Pomeriggio 5" sono gli stessi addetti alla sicurezza: "Quando ci ha detto che si chiamava Vincenzo, abbiamo capito che si trattava proprio di lui. La stessa mattina aveva chiesto a un collega di fare una telefonata a casa", ha spiegato uno dei vigilantes. La stessa mattina del ritrovamento, ieri, 25 aprile, a quanto si apprende Vincenzo aveva telefonato sua madre.

Non si sa cosa sia accaduto durante questi 9 mesi, e le autorità stanno cercando di ricostruire la vicenda in attesa che il 22enne aiuti a chiarire le ragioni e la dinamica della sua scomparsa.

"Ringraziamo i ragazzi della vigilanza di Parco Leonardo e i carabinieri di Fiumicino per l’ intervento tempestivo e l’umanità dimostrata nei confronti di Vincenzo" si legge sulla pagina Facebook "Penelope Lazio". "Con un lavoro di squadra, ma soprattutto con l'intervento tempestivo della nostra Penelope Lazio odv, la famiglia ha potuto riabbracciare Vincenzo D'introno scomparso a luglio scorso. Grazie mille a chi ha fatto le segnalazioni e ci ha condotto a lui". La famiglia non aveva mai smesso di cercarlo, e del suo caso si era più volte occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?".