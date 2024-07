Scontro tra scooter: Vincenzo e Alessandro muoiono a 17 anni

Due giovani, Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, entrambi di 17 anni e originari di Rotondi, in provincia di Avellino, hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto a Montesarchio. I ragazzi erano a bordo di uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrati con un altro mezzo a due ruote guidato da un 16enne.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto in via Matilde Serao, una strada situata nel cuore di Montesarchio. L'impatto tra i due scooter è stato estremamente violento. Uno dei due ragazzi, Vincenzo Gallo, è morto sul colpo, mentre Alessandro Mazzariello è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, dove è deceduto poco dopo. Anche il 16enne a bordo dell'altro scooter è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del tragico evento. Le autorità stanno lavorando per raccogliere testimonianze e analizzare eventuali immagini di telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Il cordoglio della comunità

La comunità di Montesarchio è sotto choc per l'accaduto. Numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio stanno arrivando alle famiglie dei due ragazzi. Il sindaco Carmelo Sandomenico ha espresso il proprio dolore e quello dell'intera amministrazione comunale: "Una tragedia immane e inaccettabile, vista l'età giovanissima delle due vittime. Esprimo la vicinanza mia e dell'amministrazione alle famiglie dei ragazzi e alla comunità di Rotondi. Simili tragedie non devono ripetersi. Faccio un appello ai giovani del territorio a tutelarsi e tutelare gli altri".

Le parole del parroco di Rotondi, Don Giancarlo D'Ambrosio

Anche Don Giancarlo D'Ambrosio, sacerdote di Rotondi, ha voluto condividere il suo dolore: "Ho sperato e pregato perché si salvasse almeno Alessandro. Purtroppo, poi è arrivata anche la notizia della sua morte. Come sacerdote e comunità non possiamo fare altro che stare vicino alle famiglie, rispettando il loro dolore. Rotondi è una piccola comunità laboriosa, dove tutti si conoscono. Tra queste famiglie vive un forte senso di solidarietà. Dobbiamo considerare Vincenzo e Alessandro come i figli e i fratelli di tutti noi, e pregare per i loro genitori e tutti i familiari".

L'incidente di Montesarchio lascia un vuoto incolmabile nelle vite delle famiglie di Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello e in tutta la comunità di Rotondi. Mentre proseguono le indagini per capire cosa sia successo quella tragica notte, resta forte l'appello delle autorità e della comunità religiosa a prestare maggiore attenzione alla sicurezza stradale, nella speranza che tragedie simili non si ripetano.