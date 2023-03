Investito da un camion, muore imprenditore edile di 58 anni

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Un 58enne è stato investito da un mezzo pesante della ditta Vesuviana Trasporti in manovra a via Starza della Regina. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Il 58enne è stato trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, che hanno avviato le indagini insieme ai militari della sezione rilievi di Castello di Cisterna. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Asl.

Si chiama Vincenzo Infante, 58 anni, la persona deceduta dopo essere stata investita da un mezzo pesante a Somma Vesuviana, nel Napoletano. Il 58enne era titolare di un'azienda edile. Dopo essere stato investito dal mezzo della ditta Vesuviana Trasporti in manovra a via Starza della Regina, è stato trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è morto. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.