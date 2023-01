Omicidio al ristorante: uomo ucciso davanti ai clienti

Un uomo di 57 anni, Vincenzo Nappi, è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco a Melito, in provincia di Napoli. Il delitto è avvenuto poco dopo le 14 di oggi, lunedì 23 gennaio, all'interno di un ristorante "Gaetano e Teresa" , in via Lavinaio, nel comune di Melito.

Nappi, detto "o pittore", era già nota alle forze dell'ordine: si riteneva fosse legato al clan Amato Pagano, detto degli scissionisti. Sul posto, in via Lavinaio, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto e individuare i responsabili.