Malore improvviso in campo: si accascia e muore mentre gioca a calcetto

Un uomo di 49 anni, Vincenzo Re, è morto dopo aver accusato un malore durante una partita di calcetto in un campetto di San Leone, piccola frazione di Agrigento. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 22 marzo: il 49enne è crollato a terra a causa di un malore sportivo ed è deceduto poco dopo. I responsabili della struttura sportiva e gli amici hanno chiamato un'ambulanza che è arrivata dopo pochi minuti ma non c'è stato nulla da fare.

Il quarantanovenne, figlio e fratello di due noti avvocati agrigentini, è deceduto ancora prima dell'arrivo in ospedale. Le cause della morte sono ancora da chiarire, ma sembra che l'uomo non soffrisse di particolari patologie. Un lutto che ha sconvolto l'intera comunità: Vincenzo, grande amante dello sport e del calcio amatoriale, era conosciuto in tutta la città.