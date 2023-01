Scontro frontale tra due auto: morto un carabiniere

Un carabiniere campano di 46 anni, in servizio a Roma, ha perso la vita oggi in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada statale Casilina tra i comuni di Venafro (Isernia) e San Pietro (Caserta). Due auto si sono scontrate frontalmente e per Vincenzo Testa non c?è stato scampo. L'altro conducente è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale Veneziale di Isernia dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per tutti gli accertamenti.

La comunità di Capriati a Volturno è sotto shock per la tragica scomparsa del militare dell'Arma. Il sindaco di Rocco Marcaccio ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali. "È una tragedia enorme per una intera comunità che ha perso una persona splendida".