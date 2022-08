Rissa finisce in tragedia: ragazzo di 22 anni muore dopo una coltellata

E' morto per una coltellata ricevuta durante una rissa. Così Vincenzo Trovato (in foto), 22enne di Trappeto, ha perso la vita stanotte. Il giovane è arrivato in ospedale di Partinico intorno alle 3 dopo una lite che sarebbe avvenuta nel lungomare di Balestrate. Ad allertare i carabinieri della compagnia di Partinico sono stati gli stessi medici che hanno preso in cura il giovane, che prima era passato anche dalla guardia medica balestratese, per un profondo taglio a una gamba. Colpo che sarebbe stato fatale perché gli avrebbe reciso l'arteria femorale facendolo morire dissanguato.

I militari hanno avviato le indagini cercando di ricostruire i contorni della vicenda. Anche perché, dalle prime informazioni, non sarebbe arrivata nessuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non ci sarebbe stato alcun intervento nella zona del lungomare Felice D'Anna. Al vaglio le immagini di alcune telecamere. L'ultima "storia" sul profilo Instagram di Trovato è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che balla attorno a lui in un locale, forse proprio a Balestrate.