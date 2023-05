Vìola l'obbligo di soggiorno e se ne va al bar: è successo a Campomarino, in provincia di Campobasso. A non rispettare il provvedimento è un 28enne di Foggia, ora finito in carcere. I carabinieri del posto hanno arrestato il giovane foggiano, già noto per precedenti di polizia, poiché colto nella flagranza del reato della violazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno.

I militari, durante un controllo, hanno notato l'uomo all'interno di un bar della località marittima poco distante da Termoli, il comune dove il giovane era sottoposto a sorveglianza speciale. Il 28enne è stato arrestato e accompagnato al carcere di Larino, in provincia di Campobasso. Nella successiva udienza, l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.