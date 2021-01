Violano la zona rossa per andare sulla neve: finisce male

La "fuga" in montagna è costata cara a 38 savonesi che attratti dalla neve hanno pensato bene di infrangere i divieti in vigore su tutto il territorio nazionale per fare una capatina in Val Bormida. Come riferisce l’Ansa, i carabinieri, “per bloccare gli spostamenti verso la montagna, avevano predisposto numerosi controlli sulle strade secondarie che portano nell'entroterra”. E così sono scattate la multe. I militari di Albenga e Cairo Montenotte hanno così elevato ben 38 sanzioni da 400 euro ciascuna. Dal comando provinciale hanno fatto sapere che "serve senso di responsabilità". E del resto, le regole sono regole. Tredici i multati tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure e 25 tra Calizzano, Cengio e Millesimo.