Ospita un'amica in casa e la violenta: arrestato 

Violenza sessuale. Questa l'accusa con cui i carabinieri di Camposampiero hanno arrestato un uomo di 35 anni, residente a Borgoricco, in provincia di Padova. Come racconta PadovaOggi, la vicenda ha avuto luogo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata da parte di un residente il quale riferiva che c'era una ragazza che urlava e disturbava il palazzo in cui abita.

Precipitatisi sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato all'esterno del condominio una 26enne di origini marocchine residente a Brescia che, visibilmente impaurita, è scoppiata a piangere riferendo di essere stata violentata sessualmente da un suo amico conosciuto circa 3 mesi fa e che si era appena allontano. I carabinieri si sono quindi messi subito alla ricerca dell'uomo, rintracciandolo a pochi metri di distanza dall’abitazione: il 35enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha confermato il suo gesto ed è stato portato nel suo appartamento agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre la giovane è stata accompagnata all’ospedale di Camposampiero per accertamenti sanitari.

